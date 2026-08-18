سعر Hermes OS اليوم

السعر المباشر لمشروع Hermes OS (HERMESOS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HERMESOS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HERMESOS.

يحتل Hermes OS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 85,689، مع عرض متداول قدره 100.00B HERMESOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HERMESOS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HERMESOS بمقدار +0.87% خلال الساعة الماضية و+0.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Hermes OS (HERMESOS)

القيمة السوقية $ 85.69K$ 85.69K $ 85.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 85.69K$ 85.69K $ 85.69K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Hermes OS هي $ 85.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HERMESOS يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 85.69K.