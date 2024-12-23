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سعر Herity Network (HER) المباشر لليوم هو USD 0.00332838 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.76K . يتم تحديث سعر HER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Herity Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.42 - تغيير سعر Herity Network خلال اليوم هو -1.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 47.40M

أداء سعر Herity Network (HER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Herity Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Herity Network مقابل USD هو $ -0.0000649976 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Herity Network مقابل USD هو $ -0.0000302413 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Herity Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.62% 30 يوم $ -0.0000649976 -1.95% 60 يوم $ -0.0000302413 -0.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Herity Network (HER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Herity Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00331756$ 0.00331756 $ 0.00331756 24 ساعة مرتفع $ 0.00339581$ 0.00339581 $ 0.00339581 عالية طوال الوقت $ 0.04759418$ 0.04759418 $ 0.04759418 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.62% تغير السعر (7 أيام) -10.04%

معلومات سوق Herity Network (HER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: