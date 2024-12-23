سعر Herity Network (HER)
سعر Herity Network (HER) المباشر لليوم هو USD 0.00332838. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.76K. يتم تحديث سعر HER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Herity Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.42
- تغيير سعر Herity Network خلال اليوم هو -1.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 47.40M
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خلال اليوم، كان سعر Herity Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Herity Network مقابل USD هو $ -0.0000649976 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Herity Network مقابل USD هو $ -0.0000302413 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Herity Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.62%
|30 يوم
|$ -0.0000649976
|-1.95%
|60 يوم
|$ -0.0000302413
|-0.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Herity Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.62%
-10.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Herity Network (https://herity.io/) is a unique Legal BSC project that plans to deliver a safer crypto investment ecosystem to all of its users. They will offer: 1. A Crypto Seed Investment platform, providing an opportunity to their community to invest as if they were Venture Capital investors. Usually this is provided for big companies or important figures from the Crypto world. Not with Herity Network, their aim is to make every community member a VC investor. The projects that will be in the Seed Financing pools will have a legal entity attached, with fully doxed teams, making it a safe investment for their community in order to eliminate any scams or rug pulls from the get-go. 2. An NFT marketplace, but with a ‘’twist’’. Besides the fact that already have 18 NFT artists already onboard that are in the top 200 NFT artists in the World, they will also offer free services for anyone who has design, drawing or any artistic skill, to be trained and helped in becoming an NFT artist. They already have over 20 real life artists that will launch their collections in the near future. 3. A Charity Platform. The Herity Team feels that every profit made, comes with a responsibility, therefore they created an NGO that will give back to the word trough charity donations using a part of their profits, in ensuring that the funds will reach the cause in a full transparency. Herity Network’s motto is ‘’Helping the Little Guy’’ , meaning that they wish to give an opportunity to normal people, to invest in legal and audited projects, as well as owning a piece of art before it becomes too expensive.
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