سعر Hercules Token (TORCH)
سعر Hercules Token (TORCH) المباشر لليوم هو USD 0.789975. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.34M. يتم تحديث سعر TORCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hercules Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.16
- تغيير سعر Hercules Token خلال اليوم هو -6.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.96M
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خلال اليوم، كان سعر Hercules Token مقابل USD هو $ -0.0510591721046966 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hercules Token مقابل USD هو $ +0.0094683243 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hercules Token مقابل USD هو $ +0.0431507254 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hercules Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0510591721046966
|-6.07%
|30 يوم
|$ +0.0094683243
|+1.20%
|60 يوم
|$ +0.0431507254
|+5.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hercules Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
-6.07%
-28.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hercules is a sophisticated, flexible clAMM DEX on Metis Andromeda also featuring a Launchpad. With multiple v3 strategies, trusted-party integrations, dynamic fees, and a dual-token economy, Hercules is tailored to project-owned liquidity.
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