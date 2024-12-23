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سعر Hercules Token (TORCH) المباشر لليوم هو USD 0.789975 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.34M . يتم تحديث سعر TORCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hercules Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.16 - تغيير سعر Hercules Token خلال اليوم هو -6.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.96M

أداء سعر Hercules Token (TORCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hercules Token مقابل USD هو $ -0.0510591721046966 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hercules Token مقابل USD هو $ +0.0094683243 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hercules Token مقابل USD هو $ +0.0431507254 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hercules Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0510591721046966 -6.07% 30 يوم $ +0.0094683243 +1.20% 60 يوم $ +0.0431507254 +5.46% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hercules Token (TORCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hercules Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.781858$ 0.781858 $ 0.781858 24 ساعة مرتفع $ 0.841548$ 0.841548 $ 0.841548 عالية طوال الوقت $ 2.41$ 2.41 $ 2.41 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -6.07% تغير السعر (7 أيام) -28.72%

معلومات سوق Hercules Token (TORCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: