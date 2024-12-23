سعر Henlo (HENLO)
سعر Henlo (HENLO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.83M. يتم تحديث سعر HENLO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Henlo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 272.48K
- تغيير سعر Henlo خلال اليوم هو -3.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 176.73T
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خلال اليوم، كان سعر Henlo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Henlo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Henlo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Henlo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Henlo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.50%
-3.43%
-52.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$HENLO kart by Onchain Gaias is a telegram mini app that combines cute hamsters, onchain ai agents, hamster races, a memecoin, a huge jackpot all players compete for, referral links, and ai passive income. Henlo Kart, a hamster racing minigame, is the first of many games for the Onchain General Intelligence (OGI) Network, a decentralized platform that enables the creation, training, and deployment of open, decentralized AI Agents.
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