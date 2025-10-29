معلومات سعر Hemi Bitcoin (HEMIBTC) في (USD)

سعر Hemi Bitcoin (HEMIBTC) في الوقت الحقيقي هو $113,556. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HEMIBTC بين أدنى سعر $ 112,061 وأعلى سعر $ 115,934، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHEMIBTC على الإطلاق هو $ 125,574، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 104,795.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HEMIBTC +0.12% على مدار الساعة الماضية، -0.61% على مدار 24 ساعة، و +4.72% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

القيمة السوقية $ 5.35M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.35M إمداد دورة التداول 47.14 إجمالي العرض 47.13521056

القيمة السوقية الحالية لـ Hemi Bitcoin هي $ 5.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HEMIBTC يبلغ 47.14، مع إجمالي عرض 47.13521056. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.35M.