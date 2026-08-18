سعر Hegic اليوم

السعر المباشر لمشروع Hegic (HEGIC) اليوم هو $ 0.01409229، مع تغير بنسبة 2.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HEGIC الحالي إلى USD هو $ 0.01409229 لكل HEGIC.

يحتل Hegic حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,186,833، مع عرض متداول قدره 1.08B HEGIC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HEGIC بين $ 0.01367 (أدنى) و$ 0.01426778 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.642093، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0048443.

على المدى القصير، تحرك HEGIC بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و-0.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 663.66.

معلومات سوق Hegic (HEGIC)

القيمة السوقية $ 15.19M$ 15.19M $ 15.19M الحجم (24 ساعة) $ 663.66$ 663.66 $ 663.66 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.19M$ 15.19M $ 15.19M إمداد دورة التداول 1.08B 1.08B 1.08B إجمالي العرض 1,077,684,725.0 1,077,684,725.0 1,077,684,725.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hegic هي $ 15.19M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 663.66. العرض المتداول لـ HEGIC يبلغ 1.08B، مع إجمالي عرض 1077684725.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.19M.