سعر hazza اليوم

السعر المباشر لمشروع hazza (HAZZA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HAZZA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HAZZA.

يحتل hazza حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,207، مع عرض متداول قدره 100.00B HAZZA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HAZZA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HAZZA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق hazza (HAZZA)

القيمة السوقية $ 22.21K$ 22.21K $ 22.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.21K$ 22.21K $ 22.21K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ hazza هي $ 22.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HAZZA يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.21K.