سعر HashAI اليوم

السعر المباشر لمشروع HashAI (HASHAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HASHAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HASHAI.

يحتل HashAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 983,078، مع عرض متداول قدره 84.84B HASHAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HASHAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00312086، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HASHAI بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-4.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق HashAI (HASHAI)

القيمة السوقية $ 983.08K$ 983.08K $ 983.08K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M إمداد دورة التداول 84.84B 84.84B 84.84B إجمالي العرض 89,225,730,969.61928 89,225,730,969.61928 89,225,730,969.61928

القيمة السوقية الحالية لـ HashAI هي $ 983.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HASHAI يبلغ 84.84B، مع إجمالي عرض 89225730969.61928. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.03M.