سعر Harmonix USDC اليوم

السعر المباشر لمشروع Harmonix USDC (HAUSDC) اليوم هو $ 1.001، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HAUSDC الحالي إلى USD هو $ 1.001 لكل HAUSDC.

يحتل Harmonix USDC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 273,954، مع عرض متداول قدره 293.07K HAUSDC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HAUSDC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.001، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.787853.

على المدى القصير، تحرك HAUSDC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.99.

معلومات سوق Harmonix USDC (HAUSDC)

القيمة السوقية $ 273.95K$ 273.95K $ 273.95K الحجم (24 ساعة) $ 9.99$ 9.99 $ 9.99 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 273.95K$ 273.95K $ 273.95K إمداد دورة التداول 293.07K 293.07K 293.07K إجمالي العرض 293,069.5387876865 293,069.5387876865 293,069.5387876865

القيمة السوقية الحالية لـ Harmonix USDC هي $ 273.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.99. العرض المتداول لـ HAUSDC يبلغ 293.07K، مع إجمالي عرض 293069.5387876865. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 273.95K.