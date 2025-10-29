معلومات سعر Harmonix kHYPE (HAKHYPE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 45.86 $ 45.86 $ 45.86 24 ساعة منخفض $ 49.63 $ 49.63 $ 49.63 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 45.86$ 45.86 $ 45.86 24 ساعة مرتفع $ 49.63$ 49.63 $ 49.63 عالية طوال الوقت $ 59.64$ 59.64 $ 59.64 أدنى سعر $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +1.02% تغير السعر (7 أيام) +35.82% تغير السعر (7 أيام) +35.82%

سعر Harmonix kHYPE (HAKHYPE) في الوقت الحقيقي هو $47.7. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HAKHYPE بين أدنى سعر $ 45.86 وأعلى سعر $ 49.63، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHAKHYPE على الإطلاق هو $ 59.64، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 29.77.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HAKHYPE +0.04% على مدار الساعة الماضية، +1.02% على مدار 24 ساعة، و +35.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

القيمة السوقية $ 6.98M$ 6.98M $ 6.98M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.98M$ 6.98M $ 6.98M إمداد دورة التداول 146.33K 146.33K 146.33K إجمالي العرض 146,330.5042511536 146,330.5042511536 146,330.5042511536

القيمة السوقية الحالية لـ Harmonix kHYPE هي $ 6.98M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HAKHYPE يبلغ 146.33K، مع إجمالي عرض 146330.5042511536. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.98M.