استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Harmonix kHYPE نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 47.24 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Harmonix kHYPE نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 49.6020 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر HAKHYPE هو $ 52.0821 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر HAKHYPE هو $ 54.6862 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HAKHYPE في عام 2029 هو $ 57.4205 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HAKHYPE في عام 2030 هو $ 60.2915 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Harmonix kHYPE نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 98.2085.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Harmonix kHYPE نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 159.9714.