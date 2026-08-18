سعر Harambe اليوم

السعر المباشر لمشروع Harambe (HARAMBE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HARAMBE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HARAMBE.

يحتل Harambe حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,166,820، مع عرض متداول قدره 100.00B HARAMBE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HARAMBE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HARAMBE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Harambe (HARAMBE)

القيمة السوقية $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Harambe هي $ 1.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HARAMBE يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.17M.