معلومات سعر haHYPE (HAHYPE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 46.75 24 ساعة مرتفع $ 50.11 عالية طوال الوقت $ 59.84 أدنى سعر $ 14.81 تغير السعر (1 ساعة) -0.81% تغير السعر (1يوم) +0.14% تغير السعر (7 أيام) +35.21%

سعر haHYPE (HAHYPE) في الوقت الحقيقي هو $48.05. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HAHYPE بين أدنى سعر $ 46.75 وأعلى سعر $ 50.11، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHAHYPE على الإطلاق هو $ 59.84، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 14.81.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HAHYPE -0.81% على مدار الساعة الماضية، +0.14% على مدار 24 ساعة، و +35.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق haHYPE (HAHYPE)

القيمة السوقية $ 5.32M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.32M إمداد دورة التداول 110.44K إجمالي العرض 110,437.3111482816

القيمة السوقية الحالية لـ haHYPE هي $ 5.32M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HAHYPE يبلغ 110.44K، مع إجمالي عرض 110437.3111482816. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.32M.