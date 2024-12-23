سعر GUS (GUS)
سعر GUS (GUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 205.25K. يتم تحديث سعر GUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GUS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 254.81
- تغيير سعر GUS خلال اليوم هو +1.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GUS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GUS.
خلال اليوم، كان سعر GUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GUS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.17%
|30 يوم
|$ 0
|-10.22%
|60 يوم
|$ 0
|-20.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
+1.17%
-22.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gus token ($GUS), launched in 2024, stands out in the meme token space with its first-of-its-kind integration with the Bitcoin network via Stacks, emphasizing security and innovation. Boasting a $750,000 market cap and over 2,000 holders, its growth is fueled by a vibrant community and a dedicated development team, promising a future of continued expansion and technological advancements
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GUS إلى AUD
A$--
|1 GUS إلى GBP
￡--
|1 GUS إلى EUR
€--
|1 GUS إلى USD
$--
|1 GUS إلى MYR
RM--
|1 GUS إلى TRY
₺--
|1 GUS إلى JPY
¥--
|1 GUS إلى RUB
₽--
|1 GUS إلى INR
₹--
|1 GUS إلى IDR
Rp--
|1 GUS إلى PHP
₱--
|1 GUS إلى EGP
￡E.--
|1 GUS إلى BRL
R$--
|1 GUS إلى CAD
C$--
|1 GUS إلى BDT
৳--
|1 GUS إلى NGN
₦--
|1 GUS إلى UAH
₴--
|1 GUS إلى VES
Bs--
|1 GUS إلى PKR
Rs--
|1 GUS إلى KZT
₸--
|1 GUS إلى THB
฿--
|1 GUS إلى TWD
NT$--
|1 GUS إلى CHF
Fr--
|1 GUS إلى HKD
HK$--
|1 GUS إلى MAD
.د.م--