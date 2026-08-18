سعر Guru اليوم

السعر المباشر لمشروع Guru (GURU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GURU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GURU.

يحتل Guru حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,762.91، مع عرض متداول قدره 99.00M GURU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GURU بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.084421، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GURU بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 36.63.

معلومات سوق Guru (GURU)

القيمة السوقية $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K الحجم (24 ساعة) $ 36.63$ 36.63 $ 36.63 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K إمداد دورة التداول 99.00M 99.00M 99.00M إجمالي العرض 99,001,225.37722665 99,001,225.37722665 99,001,225.37722665

القيمة السوقية الحالية لـ Guru هي $ 14.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 36.63. العرض المتداول لـ GURU يبلغ 99.00M، مع إجمالي عرض 99001225.37722665. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.76K.