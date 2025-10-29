معلومات سعر Gunda (GUNDA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.0006254 24 ساعة مرتفع $ 0.00065801 عالية طوال الوقت $ 0.00074739 أدنى سعر $ 0.00040438 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) -0.25% تغير السعر (7 أيام) +3.79%

سعر Gunda (GUNDA) في الوقت الحقيقي هو $0.00063589. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GUNDA بين أدنى سعر $ 0.0006254 وأعلى سعر $ 0.00065801، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGUNDA على الإطلاق هو $ 0.00074739، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00040438.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GUNDA -0.27% على مدار الساعة الماضية، -0.25% على مدار 24 ساعة، و +3.79% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gunda (GUNDA)

القيمة السوقية $ 635.40K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 635.40K إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gunda هي $ 635.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GUNDA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 635.40K.