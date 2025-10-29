معلومات سعر Gugo (GUGO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.0146709 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) -6.94% تغير السعر (7 أيام) -38.28%

سعر Gugo (GUGO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GUGO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGUGO على الإطلاق هو $ 0.0146709، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GUGO -0.22% على مدار الساعة الماضية، -6.94% على مدار 24 ساعة، و -38.28% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gugo (GUGO)

القيمة السوقية $ 904.32K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 904.32K إمداد دورة التداول 990.10M إجمالي العرض 990,098,452.894598

القيمة السوقية الحالية لـ Gugo هي $ 904.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GUGO يبلغ 990.10M، مع إجمالي عرض 990098452.894598. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 904.32K.