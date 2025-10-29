معلومات سعر Grow ($GROW) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -2.70% تغير السعر (7 أيام) -6.24%

سعر Grow ($GROW) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $GROW بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$GROW على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $GROW -0.04% على مدار الساعة الماضية، -2.70% على مدار 24 ساعة، و -6.24% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Grow ($GROW)

القيمة السوقية $ 214.80K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 214.80K إمداد دورة التداول 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Grow هي $ 214.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $GROW يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 214.80K.