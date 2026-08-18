سعر Greyhound اليوم

السعر المباشر لمشروع Greyhound (GH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GH.

يحتل Greyhound حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 73,215، مع عرض متداول قدره 999.99M GH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01164639، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GH بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Greyhound (GH)

القيمة السوقية $ 73.22K$ 73.22K $ 73.22K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 73.22K$ 73.22K $ 73.22K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,992,297.186454 999,992,297.186454 999,992,297.186454

القيمة السوقية الحالية لـ Greyhound هي $ 73.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GH يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999992297.186454. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 73.22K.