معلومات سعر GRDM (GRDM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02841479$ 0.02841479 $ 0.02841479 أدنى سعر $ 0.01535586$ 0.01535586 $ 0.01535586 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +2.37% تغير السعر (7 أيام) +2.37%

سعر GRDM (GRDM) في الوقت الحقيقي هو $0.01757119. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GRDM بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGRDM على الإطلاق هو $ 0.02841479، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01535586.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GRDM -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +2.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GRDM (GRDM)

القيمة السوقية $ 7.03M$ 7.03M $ 7.03M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.57M$ 17.57M $ 17.57M إمداد دورة التداول 400.00M 400.00M 400.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GRDM هي $ 7.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GRDM يبلغ 400.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.57M.