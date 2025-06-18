سعر Gradient (GRAY)
سعر Gradient (GRAY) المباشر لليوم هو USD 2.03. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.31M. يتم تحديث سعر GRAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gradient الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Gradient خلال اليوم هو +6.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Gradient مقابل USD هو $ +0.128513 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gradient مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gradient مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gradient مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.128513
|+6.76%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gradient: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
+6.76%
+210.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gradient proposes a new off-market trading layer. Composed of the CORE (Coordinated Order Routing Engine) and 3 modular trading layers, Gradient is engineered to allow for price-impact free trading. This is achieved by leveraging native market-making & dynamic peer-matching. DEX aggregation is implemented as a fallback to allow for a frictionless trading experience. The $GRAY token acts as the core economic component of the Gradient ecosystem.
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