سعر GPSTARTER اليوم

السعر المباشر لمشروع GPSTARTER (GPST) اليوم هو $ 0.103017، مع تغير بنسبة 24.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GPST الحالي إلى USD هو $ 0.103017 لكل GPST.

يحتل GPSTARTER حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,030,156، مع عرض متداول قدره 10.00M GPST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GPST بين $ 0.102973 (أدنى) و$ 0.136187 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.16، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GPST بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و-31.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.20K.

معلومات سوق GPSTARTER (GPST)

القيمة السوقية $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M الحجم (24 ساعة) $ 1.20K$ 1.20K $ 1.20K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M إمداد دورة التداول 10.00M 10.00M 10.00M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GPSTARTER هي $ 1.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.20K. العرض المتداول لـ GPST يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.03M.