معلومات سعر GOTM (GOTM) في (USD)

سعر GOTM (GOTM) في الوقت الحقيقي هو $0.00252747. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GOTM بين أدنى سعر $ 0.00251435 وأعلى سعر $ 0.00264755، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGOTM على الإطلاق هو $ 0.00423586، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00243844.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GOTM +0.08% على مدار الساعة الماضية، -3.01% على مدار 24 ساعة، و -0.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GOTM (GOTM)

القيمة السوقية الحالية لـ GOTM هي $ 439.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GOTM يبلغ 173.70M، مع إجمالي عرض 992884815.1788799. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.51M.