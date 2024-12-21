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سعر GorplesCoin (GORPLES) المباشر لليوم هو USD 0.00145816 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 803.14K . يتم تحديث سعر GORPLES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GorplesCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.78K - تغيير سعر GorplesCoin خلال اليوم هو +14.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 550.40M

أداء سعر GorplesCoin (GORPLES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GorplesCoin مقابل USD هو $ +0.00018216 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GorplesCoin مقابل USD هو $ -0.0006048364 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GorplesCoin مقابل USD هو $ -0.0007063229 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GorplesCoin مقابل USD هو $ -0.000727645294007005 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00018216 +14.28% 30 يوم $ -0.0006048364 -41.47% 60 يوم $ -0.0007063229 -48.43% 90 يوم $ -0.000727645294007005 -33.28%

تحليل سعر GorplesCoin (GORPLES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GorplesCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00125814$ 0.00125814 $ 0.00125814 24 ساعة مرتفع $ 0.00150079$ 0.00150079 $ 0.00150079 عالية طوال الوقت $ 0.126695$ 0.126695 $ 0.126695 تغير السعر (1 ساعة) -0.80% تغير السعر (1يوم) +14.28% تغير السعر (7 أيام) -26.30%

معلومات سوق GorplesCoin (GORPLES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: