معلومات سعر Gorilla (GORILLA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00208315 $ 0.00208315 $ 0.00208315 24 ساعة منخفض $ 0.00223993 $ 0.00223993 $ 0.00223993 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00208315$ 0.00208315 $ 0.00208315 24 ساعة مرتفع $ 0.00223993$ 0.00223993 $ 0.00223993 عالية طوال الوقت $ 0.01120028$ 0.01120028 $ 0.01120028 أدنى سعر $ 0.0011281$ 0.0011281 $ 0.0011281 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) -1.82% تغير السعر (7 أيام) -20.17% تغير السعر (7 أيام) -20.17%

سعر Gorilla (GORILLA) في الوقت الحقيقي هو $0.00210403. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GORILLA بين أدنى سعر $ 0.00208315 وأعلى سعر $ 0.00223993، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGORILLA على الإطلاق هو $ 0.01120028، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0011281.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GORILLA -0.64% على مدار الساعة الماضية، -1.82% على مدار 24 ساعة، و -20.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gorilla (GORILLA)

القيمة السوقية $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gorilla هي $ 2.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GORILLA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.11M.