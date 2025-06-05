سعر gnom (GNOM)
سعر gnom (GNOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9,02K. يتم تحديث سعر GNOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق gnom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر gnom خلال اليوم هو -%1,25
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998,84M
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خلال اليوم، كان سعر gnom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر gnom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر gnom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر gnom مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-%1,25
|30 يوم
|$ 0
|-%30,79
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر gnom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-%1,25
-%28,45
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
gnom is mong backwards
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