احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GNOM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GNOM.

سعر gnom (GNOM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9,02K . يتم تحديث سعر GNOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق gnom الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر gnom خلال اليوم هو -%1,25 - لديه عرض متداول بقيمة USD 998,84M

أداء سعر gnom (GNOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر gnom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر gnom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر gnom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر gnom مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -%1,25 30 يوم $ 0 -%30,79 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر gnom (GNOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر gnom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -%1,25 تغير السعر (7 أيام) -%28,45

معلومات سوق gnom (GNOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: