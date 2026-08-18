سعر Glory Cat اليوم

السعر المباشر لمشروع Glory Cat (GCAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GCAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GCAT.

يحتل Glory Cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 47,017، مع عرض متداول قدره 106.93B GCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GCAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GCAT بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و+4.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Glory Cat (GCAT)

القيمة السوقية $ 47.02K$ 47.02K $ 47.02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 60.63K$ 60.63K $ 60.63K إمداد دورة التداول 106.93B 106.93B 106.93B إجمالي العرض 137,890,103,287.5112 137,890,103,287.5112 137,890,103,287.5112

القيمة السوقية الحالية لـ Glory Cat هي $ 47.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GCAT يبلغ 106.93B، مع إجمالي عرض 137890103287.5112. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.63K.