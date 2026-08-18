سعر GLADIUS اليوم

السعر المباشر لمشروع GLADIUS (GLADIUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 19.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GLADIUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GLADIUS.

يحتل GLADIUS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,046,986، مع عرض متداول قدره 8.00B GLADIUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GLADIUS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00102937، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GLADIUS بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و-15.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.07K.

معلومات سوق GLADIUS (GLADIUS)

القيمة السوقية $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M الحجم (24 ساعة) $ 3.07K$ 3.07K $ 3.07K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M إمداد دورة التداول 8.00B 8.00B 8.00B إجمالي العرض 7,999,966,667.0 7,999,966,667.0 7,999,966,667.0

القيمة السوقية الحالية لـ GLADIUS هي $ 1.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.07K. العرض المتداول لـ GLADIUS يبلغ 8.00B، مع إجمالي عرض 7999966667.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.05M.