سعر GIZMO اليوم

السعر المباشر لمشروع GIZMO (GIZMO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 13.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GIZMO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GIZMO.

يحتل GIZMO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 282,208، مع عرض متداول قدره 1.00B GIZMO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GIZMO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.062911، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GIZMO بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و+2.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 371.56.

معلومات سوق GIZMO (GIZMO)

القيمة السوقية $ 282.21K$ 282.21K $ 282.21K الحجم (24 ساعة) $ 371.56$ 371.56 $ 371.56 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 282.21K$ 282.21K $ 282.21K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GIZMO هي $ 282.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 371.56. العرض المتداول لـ GIZMO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 282.21K.