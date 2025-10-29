معلومات سعر Giko Cat (GIKO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.197896 24 ساعة مرتفع $ 0.21374 عالية طوال الوقت $ 6.95 أدنى سعر $ 0.186777 تغير السعر (1 ساعة) -0.70% تغير السعر (1يوم) -7.15% تغير السعر (7 أيام) +2.53%

سعر Giko Cat (GIKO) في الوقت الحقيقي هو $0.196881. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GIKO بين أدنى سعر $ 0.197896 وأعلى سعر $ 0.21374، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGIKO على الإطلاق هو $ 6.95، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.186777.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GIKO -0.70% على مدار الساعة الماضية، -7.15% على مدار 24 ساعة، و +2.53% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Giko Cat (GIKO)

القيمة السوقية $ 1.97M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.97M إمداد دورة التداول 10.00M إجمالي العرض 9,999,192.712835401

القيمة السوقية الحالية لـ Giko Cat هي $ 1.97M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GIKO يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 9999192.712835401. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.97M.