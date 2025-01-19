سعر GIB ($GIB)
سعر GIB ($GIB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $GIB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GIB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.40
- تغيير سعر GIB خلال اليوم هو -5.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $GIB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $GIB.
خلال اليوم، كان سعر GIB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GIB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GIB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GIB مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.72%
|30 يوم
|$ 0
|-5.24%
|60 يوم
|$ 0
|+6.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GIB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.47%
-5.72%
+2.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It is meme token on Polygon Chain.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $GIB إلى AUD
A$--
|1 $GIB إلى GBP
￡--
|1 $GIB إلى EUR
€--
|1 $GIB إلى USD
$--
|1 $GIB إلى MYR
RM--
|1 $GIB إلى TRY
₺--
|1 $GIB إلى JPY
¥--
|1 $GIB إلى RUB
₽--
|1 $GIB إلى INR
₹--
|1 $GIB إلى IDR
Rp--
|1 $GIB إلى PHP
₱--
|1 $GIB إلى EGP
￡E.--
|1 $GIB إلى BRL
R$--
|1 $GIB إلى CAD
C$--
|1 $GIB إلى BDT
৳--
|1 $GIB إلى NGN
₦--
|1 $GIB إلى UAH
₴--
|1 $GIB إلى VES
Bs--
|1 $GIB إلى PKR
Rs--
|1 $GIB إلى KZT
₸--
|1 $GIB إلى THB
฿--
|1 $GIB إلى TWD
NT$--
|1 $GIB إلى CHF
Fr--
|1 $GIB إلى HKD
HK$--
|1 $GIB إلى MAD
.د.م--