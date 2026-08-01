سعر GhibliCZ اليوم

السعر المباشر لمشروع GhibliCZ (GHIBLI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GHIBLI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GHIBLI.

يحتل GhibliCZ حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42,365، مع عرض متداول قدره 855.67M GHIBLI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GHIBLI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00586493، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GHIBLI بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+1.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق GhibliCZ (GHIBLI)

القيمة السوقية $ 42.37K$ 42.37K $ 42.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.37K$ 42.37K $ 42.37K إمداد دورة التداول 855.67M 855.67M 855.67M إجمالي العرض 855,667,272.6157292 855,667,272.6157292 855,667,272.6157292

القيمة السوقية الحالية لـ GhibliCZ هي $ 42.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GHIBLI يبلغ 855.67M، مع إجمالي عرض 855667272.6157292. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.37K.