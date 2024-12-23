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سعر GET Protocol (GET) المباشر لليوم هو USD 0.843504 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.71M . يتم تحديث سعر GET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GET Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.02K - تغيير سعر GET Protocol خلال اليوم هو +0.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.58M

أداء سعر GET Protocol (GET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GET Protocol مقابل USD هو $ +0.00398289 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GET Protocol مقابل USD هو $ +0.2879505875 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GET Protocol مقابل USD هو $ +0.2028767141 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GET Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00398289 +0.47% 30 يوم $ +0.2879505875 +34.14% 60 يوم $ +0.2028767141 +24.05% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GET Protocol (GET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GET Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.821694$ 0.821694 $ 0.821694 24 ساعة مرتفع $ 0.873957$ 0.873957 $ 0.873957 عالية طوال الوقت $ 10.02$ 10.02 $ 10.02 تغير السعر (1 ساعة) +1.00% تغير السعر (1يوم) +0.47% تغير السعر (7 أيام) -23.01%

معلومات سوق GET Protocol (GET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: