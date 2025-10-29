معلومات سعر Get Bagged (BAGGED) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001579 $ 0.00001579 $ 0.00001579 24 ساعة منخفض $ 0.00001738 $ 0.00001738 $ 0.00001738 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001579$ 0.00001579 $ 0.00001579 24 ساعة مرتفع $ 0.00001738$ 0.00001738 $ 0.00001738 عالية طوال الوقت $ 0.00032414$ 0.00032414 $ 0.00032414 أدنى سعر $ 0.00000721$ 0.00000721 $ 0.00000721 تغير السعر (1 ساعة) +0.91% تغير السعر (1يوم) -3.39% تغير السعر (7 أيام) +72.14% تغير السعر (7 أيام) +72.14%

سعر Get Bagged (BAGGED) في الوقت الحقيقي هو $0.00001662. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BAGGED بين أدنى سعر $ 0.00001579 وأعلى سعر $ 0.00001738، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBAGGED على الإطلاق هو $ 0.00032414، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000721.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BAGGED +0.91% على مدار الساعة الماضية، -3.39% على مدار 24 ساعة، و +72.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Get Bagged (BAGGED)

القيمة السوقية $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K إمداد دورة التداول 999.80M 999.80M 999.80M إجمالي العرض 999,800,313.2714632 999,800,313.2714632 999,800,313.2714632

القيمة السوقية الحالية لـ Get Bagged هي $ 16.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BAGGED يبلغ 999.80M، مع إجمالي عرض 999800313.2714632. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.62K.