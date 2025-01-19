سعر GENZAI by Virtuals (GENZAI)
سعر GENZAI by Virtuals (GENZAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 623.06K. يتم تحديث سعر GENZAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GENZAI by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.67K
- تغيير سعر GENZAI by Virtuals خلال اليوم هو -18.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 900.00M
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خلال اليوم، كان سعر GENZAI by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000152831881506635 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GENZAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GENZAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GENZAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000152831881506635
|-18.33%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GENZAI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.63%
-18.33%
+51.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts. The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space.
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