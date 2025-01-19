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سعر GENZAI by Virtuals (GENZAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 623.06K . يتم تحديث سعر GENZAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GENZAI by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.67K - تغيير سعر GENZAI by Virtuals خلال اليوم هو -18.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 900.00M

أداء سعر GENZAI by Virtuals (GENZAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GENZAI by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000152831881506635 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GENZAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GENZAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GENZAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000152831881506635 -18.33% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GENZAI by Virtuals (GENZAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GENZAI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00112793$ 0.00112793 $ 0.00112793 تغير السعر (1 ساعة) -1.63% تغير السعر (1يوم) -18.33% تغير السعر (7 أيام) +51.84%

معلومات سوق GENZAI by Virtuals (GENZAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: