سعر GenesisL1 اليوم

السعر المباشر لمشروع GenesisL1 (L1) اليوم هو $ 0.083382، مع تغير بنسبة 5.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل L1 الحالي إلى USD هو $ 0.083382 لكل L1.

يحتل GenesisL1 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,460,106، مع عرض متداول قدره 41.50M L1. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول L1 بين $ 0.081635 (أدنى) و$ 0.088142 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.133966، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.081635.

على المدى القصير، تحرك L1 بمقدار -1.38% خلال الساعة الماضية و-22.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.90K.

معلومات سوق GenesisL1 (L1)

القيمة السوقية $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M الحجم (24 ساعة) $ 9.90K$ 9.90K $ 9.90K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M إمداد دورة التداول 41.50M 41.50M 41.50M إجمالي العرض 46,865,177.30996992 46,865,177.30996992 46,865,177.30996992

القيمة السوقية الحالية لـ GenesisL1 هي $ 3.46M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.90K. العرض المتداول لـ L1 يبلغ 41.50M، مع إجمالي عرض 46865177.30996992. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.91M.