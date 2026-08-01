سعر Gauntlet WETH Balanced اليوم

السعر المباشر لمشروع Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) اليوم هو $ 1,967.01، مع تغير بنسبة 1.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GTWETHB الحالي إلى USD هو $ 1,967.01 لكل GTWETHB.

يحتل Gauntlet WETH Balanced حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 195,514، مع عرض متداول قدره 99.40 GTWETHB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GTWETHB بين $ 1,925.37 (أدنى) و$ 1,977.07 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3,424.95، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GTWETHB بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و+1.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB)

القيمة السوقية $ 195.51K$ 195.51K $ 195.51K الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 195.51K$ 195.51K $ 195.51K إمداد دورة التداول 99.40 99.40 99.40 إجمالي العرض 99.39625922519805 99.39625922519805 99.39625922519805

القيمة السوقية الحالية لـ Gauntlet WETH Balanced هي $ 195.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ GTWETHB يبلغ 99.40، مع إجمالي عرض 99.39625922519805. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 195.51K.