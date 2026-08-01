سعر Gari Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Gari Network (GARI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GARI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GARI.

يحتل Gari Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 254,871، مع عرض متداول قدره 660.35M GARI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GARI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.982499، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GARI بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و+22.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.28K.

معلومات سوق Gari Network (GARI)

القيمة السوقية $ 254.87K$ 254.87K $ 254.87K الحجم (24 ساعة) $ 3.28K$ 3.28K $ 3.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 280.81K$ 280.81K $ 280.81K إمداد دورة التداول 660.35M 660.35M 660.35M إجمالي العرض 997,400,772.79 997,400,772.79 997,400,772.79

القيمة السوقية الحالية لـ Gari Network هي $ 254.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.28K. العرض المتداول لـ GARI يبلغ 660.35M، مع إجمالي عرض 997400772.79. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 280.81K.