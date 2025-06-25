سعر GAMING (GAMING)
سعر GAMING (GAMING) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 80.69K. يتم تحديث سعر GAMING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GAMING الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر GAMING خلال اليوم هو -2.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M
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خلال اليوم، كان سعر GAMING مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GAMING مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GAMING مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GAMING مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GAMING: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.73%
-2.47%
-1.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project is here to unite the gaming and crypto community into one ! With real gaming competitions, cross playing between xbox and ps5, we will bring real use case to the token as the participation and rewards will be paid in $GAMING.The Ticker $GAMING gives unlimited possiblities. We already integrated gaming bots into the telegram, it leaves lots of options for content and memes. There isnt another one on Solana. Literally endless possibilities as the ticker is timesless and universal.
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