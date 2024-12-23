سعر Gameswap (GSWAP)
سعر Gameswap (GSWAP) المباشر لليوم هو USD 0.224135. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.97M. يتم تحديث سعر GSWAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gameswap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K
- تغيير سعر Gameswap خلال اليوم هو -1.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.76M
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خلال اليوم، كان سعر Gameswap مقابل USD هو $ -0.0034091414222242 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gameswap مقابل USD هو $ +0.0498504256 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gameswap مقابل USD هو $ -0.0274442549 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gameswap مقابل USD هو $ -0.09636287457895496 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0034091414222242
|-1.49%
|30 يوم
|$ +0.0498504256
|+22.24%
|60 يوم
|$ -0.0274442549
|-12.24%
|90 يوم
|$ -0.09636287457895496
|-30.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gameswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.33%
-1.49%
-24.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GameSwap is a decentralised exchange that enables millions of gamers to easily trade and cash-out in-game assets with crypto, in a neutral platform that they govern and own. Powered by DeFi and the GSWAP token.
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