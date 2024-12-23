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سعر Gameswap (GSWAP) المباشر لليوم هو USD 0.224135 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.97M . يتم تحديث سعر GSWAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gameswap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K - تغيير سعر Gameswap خلال اليوم هو -1.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.76M

أداء سعر Gameswap (GSWAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gameswap مقابل USD هو $ -0.0034091414222242 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gameswap مقابل USD هو $ +0.0498504256 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gameswap مقابل USD هو $ -0.0274442549 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gameswap مقابل USD هو $ -0.09636287457895496 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0034091414222242 -1.49% 30 يوم $ +0.0498504256 +22.24% 60 يوم $ -0.0274442549 -12.24% 90 يوم $ -0.09636287457895496 -30.06%

تحليل سعر Gameswap (GSWAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gameswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.218876$ 0.218876 $ 0.218876 24 ساعة مرتفع $ 0.231229$ 0.231229 $ 0.231229 عالية طوال الوقت $ 8.44$ 8.44 $ 8.44 تغير السعر (1 ساعة) +1.33% تغير السعر (1يوم) -1.49% تغير السعر (7 أيام) -24.95%

معلومات سوق Gameswap (GSWAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: