معلومات سعر Game7 (G7) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0003674 $ 0.0003674 $ 0.0003674 24 ساعة منخفض $ 0.00044843 $ 0.00044843 $ 0.00044843 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0003674$ 0.0003674 $ 0.0003674 24 ساعة مرتفع $ 0.00044843$ 0.00044843 $ 0.00044843 عالية طوال الوقت $ 0.02317852$ 0.02317852 $ 0.02317852 أدنى سعر $ 0.00021951$ 0.00021951 $ 0.00021951 تغير السعر (1 ساعة) -0.97% تغير السعر (1يوم) +8.55% تغير السعر (7 أيام) +14.67% تغير السعر (7 أيام) +14.67%

سعر Game7 (G7) في الوقت الحقيقي هو $0.00039887. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول G7 بين أدنى سعر $ 0.0003674 وأعلى سعر $ 0.00044843، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـG7 على الإطلاق هو $ 0.02317852، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00021951.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير G7 -0.97% على مدار الساعة الماضية، +8.55% على مدار 24 ساعة، و +14.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Game7 (G7)

القيمة السوقية $ 901.74K$ 901.74K $ 901.74K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M إمداد دورة التداول 2.26B 2.26B 2.26B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Game7 هي $ 901.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ G7 يبلغ 2.26B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.99M.