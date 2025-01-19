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سعر Galaxy Fox (GFOX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GFOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Galaxy Fox الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 722.25 - تغيير سعر Galaxy Fox خلال اليوم هو -3.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Galaxy Fox (GFOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Galaxy Fox مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Galaxy Fox مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Galaxy Fox مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Galaxy Fox مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.74% 30 يوم $ 0 -11.00% 60 يوم $ 0 -61.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Galaxy Fox (GFOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Galaxy Fox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00324803$ 0.00324803 $ 0.00324803 تغير السعر (1 ساعة) -0.88% تغير السعر (1يوم) -3.74% تغير السعر (7 أيام) -4.35%

معلومات سوق Galaxy Fox (GFOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: