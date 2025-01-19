سعر Galaxy Fox (GFOX)
سعر Galaxy Fox (GFOX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GFOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Galaxy Fox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 722.25
- تغيير سعر Galaxy Fox خلال اليوم هو -3.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Galaxy Fox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Galaxy Fox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Galaxy Fox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Galaxy Fox مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.74%
|30 يوم
|$ 0
|-11.00%
|60 يوم
|$ 0
|-61.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Galaxy Fox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.88%
-3.74%
-4.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is Galaxy Fox(GFOX)? The core of the Galaxy Fox ecosystem is an immersive play-to-earn game that captivates global gamers. Embark on thrilling adventures, complete challenges, and earn valuable rewards. Active participation in the game allows players to accumulate GFOX tokens and in-game assets, rewarding their skills and dedication with a tangible sense of achievement. What is Galaxy Fox Merchandise? The merchandise shop in the Galaxy Fox ecosystem offers captivating products, with profits funding the treasury for sustainability and growth. Customers can earn points to exchange for $GFOX tokens, enhancing their engagement and involvement within the ecosystem.
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