سعر GALAXIS Token اليوم

السعر المباشر لمشروع GALAXIS Token (GALAXIS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GALAXIS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GALAXIS.

يحتل GALAXIS Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36,018، مع عرض متداول قدره 1.70B GALAXIS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GALAXIS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01940852، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GALAXIS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-6.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق GALAXIS Token (GALAXIS)

القيمة السوقية $ 36.02K$ 36.02K $ 36.02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 141.65K$ 141.65K $ 141.65K إمداد دورة التداول 1.70B 1.70B 1.70B إجمالي العرض 6,672,726,724.0 6,672,726,724.0 6,672,726,724.0

القيمة السوقية الحالية لـ GALAXIS Token هي $ 36.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GALAXIS يبلغ 1.70B، مع إجمالي عرض 6672726724.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 141.65K.