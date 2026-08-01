سعر Gains اليوم

السعر المباشر لمشروع Gains (GAINS) اليوم هو $ 0.0024414، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GAINS الحالي إلى USD هو $ 0.0024414 لكل GAINS.

يحتل Gains حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 141,863، مع عرض متداول قدره 58.11M GAINS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GAINS بين $ 0.00240653 (أدنى) و$ 0.00246643 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.86، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GAINS بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-3.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 90.76.

معلومات سوق Gains (GAINS)

القيمة السوقية $ 141.86K$ 141.86K $ 141.86K الحجم (24 ساعة) $ 90.76$ 90.76 $ 90.76 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 244.14K$ 244.14K $ 244.14K إمداد دورة التداول 58.11M 58.11M 58.11M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gains هي $ 141.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 90.76. العرض المتداول لـ GAINS يبلغ 58.11M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 244.14K.