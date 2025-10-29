معلومات سعر fxhash (FXH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.0058611 24 ساعة مرتفع $ 0.00650233 عالية طوال الوقت $ 0.03486908 أدنى سعر $ 0.00382405 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) -4.32% تغير السعر (7 أيام) -46.32%

سعر fxhash (FXH) في الوقت الحقيقي هو $0.00589376. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FXH بين أدنى سعر $ 0.0058611 وأعلى سعر $ 0.00650233، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFXH على الإطلاق هو $ 0.03486908، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00382405.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FXH -0.38% على مدار الساعة الماضية، -4.32% على مدار 24 ساعة، و -46.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق fxhash (FXH)

القيمة السوقية $ 3.06M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.89M إمداد دورة التداول 520.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ fxhash هي $ 3.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FXH يبلغ 520.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.89M.