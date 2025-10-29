سعر fxhash المباشر اليوم هو 0.00589376 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FXH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FXH بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر fxhash المباشر اليوم هو 0.00589376 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FXH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FXH بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن FXH

معلومات سعر FXH

الوثيقة البيضاء لـ FXH

الموقع الرسمي لـ FXH

اقتصاد توكن FXH

توقعات سعر FXH

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار fxhash

سعر fxhash (FXH)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 FXH إلى USD:

$0.00589376
$0.00589376$0.00589376
-4.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار fxhash (FXH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:09:59 (UTC+8)

معلومات سعر fxhash (FXH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0058611
$ 0.0058611$ 0.0058611
24 ساعة منخفض
$ 0.00650233
$ 0.00650233$ 0.00650233
24 ساعة مرتفع

$ 0.0058611
$ 0.0058611$ 0.0058611

$ 0.00650233
$ 0.00650233$ 0.00650233

$ 0.03486908
$ 0.03486908$ 0.03486908

$ 0.00382405
$ 0.00382405$ 0.00382405

-0.38%

-4.32%

-46.32%

-46.32%

سعر fxhash (FXH) في الوقت الحقيقي هو $0.00589376. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FXH بين أدنى سعر $ 0.0058611 وأعلى سعر $ 0.00650233، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFXH على الإطلاق هو $ 0.03486908، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00382405.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FXH -0.38% على مدار الساعة الماضية، -4.32% على مدار 24 ساعة، و -46.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق fxhash (FXH)

$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M

--
----

$ 5.89M
$ 5.89M$ 5.89M

520.00M
520.00M 520.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ fxhash هي $ 3.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FXH يبلغ 520.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.89M.

سجل سعر fxhash (FXH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر fxhash مقابل USD هو $ -0.000266118757163165 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر fxhash مقابل USD هو $ +0.0017945715 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر fxhash مقابل USD هو $ -0.0022322722 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر fxhash مقابل USD هو $ -0.011068226006745276 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000266118757163165-4.32%
30 يوم$ +0.0017945715+30.45%
60 يوم$ -0.0022322722-37.87%
90 يوم$ -0.011068226006745276-65.25%

ما هو fxhash ( FXH )

The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر fxhash (USD)

كم ستكون قيمة fxhash (FXH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك fxhash (FXH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة fxhash.

تحقق الآن من توقعات سعر fxhash!

عملة FXH إلى العملات المحلية

توكنوميكس fxhash (FXH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس fxhash (FXH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FXH والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول fxhash (FXH)

كم يساوي fxhash (FXH) اليوم؟
سعر FXH المباشر في USD هو USD 0.00589376، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FXH إلى USD الحالي؟
سعر FXH إلى USD الحالي هو $ 0.00589376. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ fxhash ؟
القيمة السوقية لعملة FXH هي $ 3.06M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FXH؟
العرض المتداول لتوكن FXH هو 520.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FXH؟
حقق FXH سعرًا قياسيًا قدره 0.03486908 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FXH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00382405 FXH.
ما هو حجم تداول FXH؟
حجم تداول FXH المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع FXH هذا العام؟
قد يرتفع FXH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FXH لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:09:59 (UTC+8)

تحديثات fxhash (FXH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,086.42
$113,086.42$113,086.42

-1.35%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,005.06
$4,005.06$4,005.06

-2.24%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04125
$0.04125$0.04125

-11.17%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.49
$194.49$194.49

-2.21%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2765
$3.2765$3.2765

-15.05%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,005.06
$4,005.06$4,005.06

-2.24%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,086.42
$113,086.42$113,086.42

-1.35%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.49
$194.49$194.49

-2.21%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6289
$2.6289$2.6289

-0.26%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19323
$0.19323$0.19323

-3.27%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.06875
$0.06875$0.06875

+3,337.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003260
$0.00003260$0.00003260

+401.53%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.417
$2.417$2.417

+222.26%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000230
$0.0000000230$0.0000000230

+167.44%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000027
$0.000000000000000000000027$0.000000000000000000000027

+145.45%