سعر FUST Token المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FUST إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FUST بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر FUST Token (FUST)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 FUST إلى USD:

--
----
-2.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار FUST Token (FUST) المباشر
معلومات سعر FUST Token (FUST) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-2.41%

+1.36%

+1.36%

سعر FUST Token (FUST) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FUST بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFUST على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FUST +0.04% على مدار الساعة الماضية، -2.41% على مدار 24 ساعة، و +1.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FUST Token (FUST)

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

--
----

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

33.00B
33.00B 33.00B

33,000,000,000.0
33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ FUST Token هي $ 3.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FUST يبلغ 33.00B، مع إجمالي عرض 33000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.03M.

سجل سعر FUST Token (FUST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FUST Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FUST Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FUST Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FUST Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.41%
30 يوم$ 0-23.03%
60 يوم$ 0-40.94%
90 يوم$ 0--

ما هو FUST Token ( FUST )

FUST (Fusion token) is the companion token of FUSD - with tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency. FUST can be placed in the FUST Fusion Miner and used to mine free FUSD. FUST has tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency, and allows those Degens who buy into the FUSD philosophy - but who also enjoy the thrill of chasing fast green candles - to make their play within the structure of the FUSD ecosystem and benefit from the best of both worlds; the possibility of a fast ride upwards whilst earning a passive income paid in our appreciating stable token courtesy of their FUST bag.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

توقعات سعر FUST Token (USD)

كم ستكون قيمة FUST Token (FUST) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك FUST Token (FUST) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة FUST Token.

تحقق الآن من توقعات سعر FUST Token!

عملة FUST إلى العملات المحلية

توكنوميكس FUST Token (FUST)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس FUST Token (FUST) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FUST والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول FUST Token (FUST)

كم يساوي FUST Token (FUST) اليوم؟
سعر FUST المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FUST إلى USD الحالي؟
سعر FUST إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ FUST Token ؟
القيمة السوقية لعملة FUST هي $ 3.03M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FUST؟
العرض المتداول لتوكن FUST هو 33.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FUST؟
حقق FUST سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FUST؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 FUST.
ما هو حجم تداول FUST؟
حجم تداول FUST المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع FUST هذا العام؟
قد يرتفع FUST هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FUST لمزيد من التحليل المتعمق.
