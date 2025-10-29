معلومات سعر FUST Token (FUST) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -2.41% تغير السعر (7 أيام) +1.36% تغير السعر (7 أيام) +1.36%

سعر FUST Token (FUST) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FUST بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFUST على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FUST +0.04% على مدار الساعة الماضية، -2.41% على مدار 24 ساعة، و +1.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FUST Token (FUST)

القيمة السوقية $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M إمداد دورة التداول 33.00B 33.00B 33.00B إجمالي العرض 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ FUST Token هي $ 3.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FUST يبلغ 33.00B، مع إجمالي عرض 33000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.03M.