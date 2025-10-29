معلومات سعر FUSIO (FUSIO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00609484$ 0.00609484 $ 0.00609484 أدنى سعر $ 0.0017627$ 0.0017627 $ 0.0017627 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -4.39% تغير السعر (7 أيام) -4.39%

سعر FUSIO (FUSIO) في الوقت الحقيقي هو $0.00178216. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FUSIO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFUSIO على الإطلاق هو $ 0.00609484، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0017627.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FUSIO -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -4.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FUSIO (FUSIO)

القيمة السوقية $ 358.39K$ 358.39K $ 358.39K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M إمداد دورة التداول 201.10M 201.10M 201.10M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ FUSIO هي $ 358.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FUSIO يبلغ 201.10M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.78M.