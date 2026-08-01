سعر Funtico اليوم

السعر المباشر لمشروع Funtico (TICO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TICO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TICO.

يحتل Funtico حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 177,970، مع عرض متداول قدره 2.13B TICO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TICO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03006951، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TICO بمقدار -1.76% خلال الساعة الماضية و-6.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Funtico (TICO)

القيمة السوقية $ 177.97K$ 177.97K $ 177.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 834.81K$ 834.81K $ 834.81K إمداد دورة التداول 2.13B 2.13B 2.13B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Funtico هي $ 177.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TICO يبلغ 2.13B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 834.81K.