سعر Froggie اليوم

السعر المباشر لمشروع Froggie (FROGGIE) اليوم هو $ 0.00617535، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FROGGIE الحالي إلى USD هو $ 0.00617535 لكل FROGGIE.

يحتل Froggie حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,175,345، مع عرض متداول قدره 1.00B FROGGIE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FROGGIE بين $ 0.00615316 (أدنى) و$ 0.00618242 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.071032، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00255167.

على المدى القصير، تحرك FROGGIE بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-0.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 47.65K.

معلومات سوق Froggie (FROGGIE)

القيمة السوقية $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M الحجم (24 ساعة) $ 47.65K$ 47.65K $ 47.65K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Froggie هي $ 6.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 47.65K. العرض المتداول لـ FROGGIE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.18M.