سعر Froge (FROGE)
سعر Froge (FROGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.19M. يتم تحديث سعر FROGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Froge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 178.52K
- تغيير سعر Froge خلال اليوم هو -5.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 649.68T
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خلال اليوم، كان سعر Froge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Froge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Froge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Froge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.85%
|30 يوم
|$ 0
|-42.23%
|60 يوم
|$ 0
|-76.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Froge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
-5.85%
-23.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Froge is a memecoin based on the Froge character which refers to a set of Discord emotes of a worried frog expressing various emotions. The frog image comes from the now-inactive mobile game Froge, released in 2014 by Fandom Inc. and became popularized as a set of Discord emotes starting in 2020. In 2023, a Froge ChatGPT plugin launched and is now OpenAI's unofficial mascot.
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